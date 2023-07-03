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Tokyo'da patlama: 4 yaralı

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Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir binada meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı. Patlamanın ardından çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Tokyo'da patlama: 4 yaralı

TOKYO - Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir binada meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da facianın eşiğinden dönüldü. Şehrin en işlek semtlerinden biri olan Shimbashi'deki bir binanın ikinci katında yerel saatle 15.15 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından binada çıkan yangın, bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Olayın meydana geldiği işletmenin bar olarak hizmet verdiği açıklandı.

Patlamanın yaşandığı barın çalışanları ve yoldan geçen bölge sakinlerinin içinde bulunduğu 4 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olay yerinde yapılan incelemede normalin üzerinde gaz yoğunluğu tespit edilirken polisin gaz kaçağı ihtimali üzerine yoğunlaştığı belirtildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Ersoy - Güncel

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