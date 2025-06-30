Tokyo'da Lise Öğrencileri Böcek İlaçına Maruz Kaldı
Kanagawa eyaletindeki Sagami-Koyokan Lisesi'nde bir öğrencinin şaka amaçlı böcek ilacı spreyi sıkması sonucu 17 öğrenci ve bir okul yetkilisi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Japonya'nın başkenti Tokyo'nun doğusunda bir lisede böcek ilacına maruz kalan 17 öğrenci ile 1 okul yetkilisi hastaneye kaldırıldı.
Kyodo ajansının haberine göre Kanagawa eyaletindeki Sagami-Koyokan Lisesi'nde bir öğrenci, teneffüste koridora böcek ilacı spreyi sıktı.
Öğretmenler yerel saatle 11.00 sularında "lise yerleşkesi içinde yabancı madde sıkıldığına" yönelik ihbarda bulundu.
İhbar sonrası, kolluk kuvvetleri ile ambulanslar olay yerine sevk edildi.
Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, böcek ilacı spreyine maruz kalan 17 öğrenci ve 1 okul yetkilisi hastaneye kaldırıldı.
Koridora spreyi sıkan 3. sınıf öğrencisi, polise verdiği ifadesinde, spreyi "şaka yollu sıktığını" savundu.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.