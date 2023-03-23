Tokyo'da Kiraz Çiçekleri Açtı

Japonya Meteoroloji Ajansı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Tokyo'daki kiraz çiçeği ağaçlarının tam olarak çiçeklendiğini duyurdu.

Japonya Meteoroloji Ajansı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Tokyo'daki kiraz çiçeği ağaçlarının tam olarak çiçeklendiğini duyurdu. Çiçeklerin açması bu yıl ortalama süreden dokuz gün, önceki yıla göre ise beş gün önce gerçekleşti.

Tokyo'da çiçeklenme süreci takibe alınan bir kiraz ağacı, tomurcuklarının yaklaşık yüzde 80'i veya daha fazlasının açmasıyla bu yıl Japonya'da tam çiçeklenen ilk kiraz ağacı oldu.

İdarenin yıllık çiçek açma sürecini ölçümlemek için referans olarak aldığı Somei-Yoshino kiraz ağacının ilk çiçekleri 14 Mart'ta açmaya başladı. Böylece, ülkede bu yıl en erken çiçeklenen ağaç oldu.

Meteoroloji Ajansı'na göre, bu yılki tam çiçeklenme 2013, 2020 ve 2021 yıllarındaki çiçeklenmeyle eşleşirken, aynı zamanda mevsimsel olayların kaydının tutulmaya başlamasından bu yana yılın en erken ikinci çiçeklenmesi olarak tarihe geçti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tokyo'dan bildiriyor.(XHTV)