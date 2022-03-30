Tokyo'da Kiraz Ağacı Festivali

Baharın gelmesiyle beraber Japon Kiraz Ağaçları pembe ve beyaz çiçeklere büründü. Binlerce kişi, Tokyo'da bu ağaçlarla dolu İmparatorluk Sarayı çevresindeki parklara akın etti. Çiçeklerin tamamen açtığı dönemde, geleneksel olarak ziyaretçiler parklarda piknik yapabiliyor. Ancak bu yıl devam eden pandemi önlemleri nedeniyle bölgede dışarıda yeme ve içme yasaklandı.

DailyMotion.com / Güncel