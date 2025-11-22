Tokyo'da Başbakan Takaiçi'ye Protesto Gösterisi

TOKYO, 22 Kasım (Xinhua) -- Japonya'nın başkenti Tokyo'daki başbakanlık konutu önünde düzenlenen protesto gösterisinde bir araya gelen yüzlerce Japon vatandaşı, Başbakan Takaiçi Sanae'nin Taiwan ile ilgili hatalı açıklamaları geri almasını ve bir açıklama yaparak özür dilemesini talep etti.

Cuma günü 19.00 sularında mitinge gelmeye başlayan göstericiler "Sözlerini geri al, savaşa karşı çık", "Hepsi Takaiçi'nin suçu" ve "Takaiçi istifa et" yazılı pankartlar taşıyarak "Militarizmin yeniden canlanmasını önleyin" gibi sloganlar attı.

Takaiçi, 7 Kasım'da Japonya parlamentosunda yaptığı konuşmada, Çin anakarasının "Taiwan karşı güç kullanmasının" Japonya'nın "varlığını tehdit eden bir durum" oluşturabileceğini savunarak, Taiwan Boğazı'na silahlı müdahale olasılığı imasında bulunmuştu. Daha sonra yaptığı açıklamada sözlerinin hükümetin uzun süredir savunduğu görüşle uyumlu olduğunu ısrarla savunan Takaiçi, sözlerini geri almayı reddetti.

Birçok gösterici, Takaiçi'nin Taiwan ile ilgili sözlerinin sorumluluğunu üstlenmesi ve başbakanlıktan istifa etmesi talebini dile getirdi.