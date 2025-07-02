Tokyo'da 2025 Üçlü İşbirliği Forumu Gerçekleşti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2025 Üçlü İşbirliği Forumu, Çin, Japonya ve Güney Kore arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla 200'den fazla katılımcıyı bir araya getirdi. Forumda, üç ülke arasındaki işbirliği yolları tartışıldı.

TOKYO, 2 Temmuz (Xinhua) -- Japonya'nın başkenti Tokyo'da 2025 Üçlü İşbirliği Forumu çerçevesinde düzenlenen alt oturumuna iştirak eden katılımcılar, 1 Temmuz 2025.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da salı günü düzenlenen 2025 Üçlü İşbirliği Forumu; Çin, Japonya ve Güney Kore arasındaki işbirliğini güçlendirmenin yollarını tartışmak üzere 200'den fazla kişiyi bizzat ve yüzlerce çevrimiçi katılımcıyı bir araya getirdi. (Fotoğraf: Üçlü İşbirliği Sekretaryası/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Staj için gittiği yerde şok yaşadı! Şirketin isteği çileden çıkarır

Staj için gittiği yerde şok yaşadı! Şirketin isteği çileden çıkarır
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de Jhon Duran'ı karşılamaya gelen taraftarın sayısı gündem oldu

Jhon Duran'ı karşılamaya gelen taraftar sayısı olay oldu! Tepki büyük
Defne Samyeli'den doğum günü partisinde cesur tercih

Defne Samyeli'den cesur dekolte! Belden kalçaya uzanıyor
Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti

Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti
Nihat Doğan isyan etti: Parayı indiriyorlar, bize sadaka dağıtıyorlar

İsyan etti: Parayı indiriyorlar, bize sadaka dağıtıyorlar
Zehra Güneş ve kardeşi düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı

Kardeşiyle düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı
Erdoğan, Yerlikaya'nın konuşması nedeniyle mi toplantıdan ayrıldı? Açıklama var

Erdoğan, Yerlikaya'nın konuşması nedeniyle mi toplantıdan ayrıldı?
İzmir'deki operasyonun kapsamı genişledi! İşte Tunç Soyer'in gözaltına alındığı anlar

Operasyon genişledi! İşte Tunç Soyer'in gözaltına alındığı anlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.