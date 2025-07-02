Tokyo'da 2025 Üçlü İşbirliği Forumu Gerçekleşti
Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2025 Üçlü İşbirliği Forumu, Çin, Japonya ve Güney Kore arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla 200'den fazla katılımcıyı bir araya getirdi. Forumda, üç ülke arasındaki işbirliği yolları tartışıldı.
TOKYO, 2 Temmuz (Xinhua) -- Japonya'nın başkenti Tokyo'da 2025 Üçlü İşbirliği Forumu çerçevesinde düzenlenen alt oturumuna iştirak eden katılımcılar, 1 Temmuz 2025.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da salı günü düzenlenen 2025 Üçlü İşbirliği Forumu; Çin, Japonya ve Güney Kore arasındaki işbirliğini güçlendirmenin yollarını tartışmak üzere 200'den fazla kişiyi bizzat ve yüzlerce çevrimiçi katılımcıyı bir araya getirdi. (Fotoğraf: Üçlü İşbirliği Sekretaryası/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua / Güncel