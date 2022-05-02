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Tokyo Camisi'nde bayram namazı kılındı

AA - Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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Tokyo Camisi'nde bayram namazı kılındı

Japonya'nın başkentindeki Tokyo Camisi'nde, bayram namazı kılındı.

Japonya'nın başkentindeki Tokyo Camisi'nde, bayram namazı kılındı.

Başkent ve çevre eyaletlerinde yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı dolayısıyla Tokyo Camisi'nde bir araya geldi.

Mısır, Pakistan, Endonezya dahil birçok memleketten gencinden yaşlısına, kadınından çocuğuna birçok Müslüman sabahın erken saatlerinde camiye akın etti.

Şibuya bölgesindeki camiyi çevreleyen sokaklarda namaz için sıraya giren cemaat, Kovid-19 tedbirleri altında içeriye alındı.

Cami içinde ve avlusunda saf tutan yüzlerce Müslüman'ın yoğun katılımı nedeniyle bayram namazı birkaç kez kılındı.

Tokyo Camisi İmam Hatibi Muhammet Rıfat Çınar, okuduğu hutbede "huzur ve kardeşlik iklimi bayramların İslam dinindeki önemine" dikkati çekti.

Ramazan Bayramı'nın neşesi, namazın akabinde bayramlaşan cemaat ile cami içine fotoğraf çektirenlerin yüzüne yansıdı.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

Müslüman, Japonya, Bayram, Tokyo, Güncel, Haberler

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