Tokyo Cami'den depremzedelere yardım etkinliğiMüslüman toplumu ve Japonlardan yoğun ilgi

- Tokyo Cami'den depremzedelere yardım etkinliği Müslüman toplumu ve Japonlardan yoğun ilgi Japonya'daki Tokyo Cami'nde deprem felaketinden etkilenenlere destek amacıyla Türkiye ve farklı İslam coğrafyalarından hediyelik eşyaların ve yiyeceklerin satıldığı yardım etkinliği yoğun ilgi gördü.

- Tokyo Cami'den depremzedelere yardım etkinliği

Müslüman toplumu ve Japonlardan yoğun ilgi

TOKYO - Japonya'daki Tokyo Cami'nde deprem felaketinden etkilenenlere destek amacıyla Türkiye ve farklı İslam coğrafyalarından hediyelik eşyaların ve yiyeceklerin satıldığı yardım etkinliği yoğun ilgi gördü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'deki depremzedelere yardımlar sürüyor. Japonya'daki Tokyo Camii'nde deprem felaketinden etkilenenlere destek amacıyla yardım etkinliği gerçekleştirildi. Türkiye ve farklı İslam coğrafyalarından hediyelik eşyaların ve yiyeceklerin satıldığı etkinlik, Tokyo ve çevresinde yaşayan Müslüman toplumunun yanı sıra Japonların da yoğun ilgisini çekti. Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, etkinlikte Türk vatandaşları ve Japonya'daki Müslüman cemaatten temsilcilerle bir araya geldiklerini belirterek, "Tokyo Cami burada hem vatandaşlarımıza hem tüm Müslüman cemaatine çok güzel bir hizmet sunuyor" ifadelerini kullandı. Tokyo Cami'nin gerek deprem sırasında gerekse deprem sonrasında yardım toplanmasında önemli bir rol oynadığının altını çizen Güngen, "O bakımdan da onlara şükran duyuyoruz" şeklinde konuştu.

"Tokyo Cami Japonlar'n Tokyo'daki uğrak bir yeri oldu"

Japonların da Tokyo Cami'ne yoğun ilgi gösterdiğine dikkat çeken Güngen, "Tokyo Cami Japonların Tokyo'daki uğrak bir yeri oldu. Bu vesile ile de aramızda birçok Japon görüyoruz. O da bize mutluluk veriyor" dedi. Güngen, tüm vatandaşların bayramını kutlayarak herkese mutlu bayramlar diledi.

Tokyo Cami ve Diyanet Türk Kültür Merkezi Başkanı Muhammed Raşit Alas ise camide senede 2 kez yardım etkinliği yaptıklarını belirterek bu yılki bahar yardım etkinliğini Türkiye'deki depremzedeler için gerçekleştirdiklerini söyledi. Alas, yardım etkinliğinden elde edilen tüm gelirin Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla depremzedelere ulaştırılacağını ifade etti.

"Hem yemekleri denedim, hem destek oldum"

Japonya'da üniversite öğrencisi olarak bulunan Batuhan Öz, depremzedelere destek amacıyla düzenlenen yardım etkinliği için Tokyo Cami'ne geldiğini belirtti. Öz, diğer amacının ise özlediği Türk kültürüne tanıklık etmek ve arkadaşlarını görmek olduğunu kaydetti.

Japon vatandaşı Okamoto Kyoko ise, "Depremzedelere destek amacıyla yardım etkinliği düzenlendiğini duydum. Ben de buraya gelerek hem Türk yemeklerini denedim, hem de yardım etmiş oldum" diye konuştu.