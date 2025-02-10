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Tokyo Büyükelçiliğine atanan Oğuzhan Ertuğrul, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Tokyo Büyükelçiliğine atanan Oğuzhan Ertuğrul, AA'nın
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Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğine atanan Oğuzhan Ertuğrul, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğine atanan Oğuzhan Ertuğrul, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Ertuğrul, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Halk, bayrak özgürlük" karesini tercih eden Ertuğrul, fotoğrafın 14 yıl süren mücadele sonrası özgürlüğüne kavuşan bir milletin geleceğine bakışı olduğunu söyledi.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "O bakış" fotoğrafını oylayan Ertuğrul, bu kareyi insanoğlunun geleceğini teşkil eden "çocuklara yapılan zulmü anlatan fotoğraf" olarak niteledi.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde, suyun altında" başlıklı karesine oy veren Ertuğrul, Türk insanının "bilim ve teknolojide azimle ulaştığı noktayı" temsil ettiğini belirtti.

"Günlük Hayat" kategorisinde İsmail Aslandağ'ın "Sevginin gücü" fotoğrafını seçen Ertuğrul, bu karenin engelli bireylerin "toplumun ayrılmaz parçası" olduğunu gösterdiğini söyledi.

"Spor" kategorisinde de tercihini Doğukan Keskinkılıç'ın "Kar topu" başlıklı fotoğrafından yana kullanan Ertuğrul, Türk kadınlarının sporun tüm dallarında var olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Resmi Gazete'de 7 Aralık 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararları doğrultusunda Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğine İkili İlişkiler Genel Müdürü Oğuzhan Ertuğrul tayin edilmişti. Büyükelçi Ertuğrul'un ilerleyen günlerde güven mektubunu sunması bekleniyor.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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