Tokyo Büyük Bir Depremde Beklenen Ölü Sayısını Yarıya İndirmeyi Hedefliyor

TOKYO, 1 Şubat (Xinhua) -- Japonya'nın başkenti Tokyo'nun Büyükşehir Belediyesi yönetimi, merkez üssü Tokyo olacak büyük bir deprem durumunda tahmini maksimum ölü sayısını "neredeyse yarıya indirmek" gibi yeni bir hedef öngördüğünü açıkladı.

TOKYO, 1 Şubat (Xinhua) -- Japonya'nın başkenti Tokyo'nun Büyükşehir Belediyesi yönetimi, merkez üssü Tokyo olacak büyük bir deprem durumunda tahmini maksimum ölü sayısını "neredeyse yarıya indirmek" gibi yeni bir hedef öngördüğünü açıkladı.

Salı günü düzenlenen belediye yönetimi toplantısında Tokyo'nun bölgesel afet önleme planına yönelik revize edilmiş çalışma taslağı sunuldu. Buna göre mevcut tahmini kayıp sayısı yaklaşık 6.100 kişi. Büyükşehir idaresi ise 2030 mali yılına kadar bu sayıyı yarı yarıya düşürecek yeni hedefe ulaşmayı planlıyor.

Taslak ayrıca, binaların deprem direncini geliştirme ve inşaatlarda yanıcı olmayan malzemelerin daha fazla kullanılması gibi afet önlemlerini geliştirmeye yönelik adımları da kapsıyor.

Büyükşehir yönetimi Mayıs 2022'de, yaklaşık 10 yılın ardından ilk kez, olası depremden kaynaklanacak hasar tahminini yüzde 30 civarında düşürmüştü.

Revize edilen tahminlere göre Tokyo'nun merkezinin güney kesiminde 7,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirse ölü sayısı 6.148'e kadar çıkabilir ve yaklaşık 194.000 bina hasar görebilir.

Tokyo şimdi tahmini ölümleri daha da azaltmayı hedefliyor. Bunu da, eski depreme dayanıklılık standartlarına göre inşa edilen evlerden 2025 mali yılına kadar kurtulmak ve büyük bir deprem olduğunda elektriği otomatik olarak kesen sismik devre kesicilere sahip binaların oranını 2030 mali yılına kadar yüzde 25'e çıkarmak gibi önlemlerle yapmayı planlıyor.

Büyükşehir yönetiminin, kent sakinlerinin görüşlerini dinledikten sonra taslağı, Nisan ayında başlayacak olan 2023 mali yılının başında resmileştirmesi bekleniyor.