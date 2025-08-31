Toksipahi Ailesi Sağlıklı Yaşam İçin 6 Ayda 20 Kilo Verdi

Kayseri'de yaşayan Tamer Toksipahi, eşi Servet ve oğlu Mert Toksipahi, sağlıklı yaşam için başladıkları spor sayesinde 6 ayda 20 ila 25 arasında kilo vermeyi başardı.

Kovid-19 sürecinde salgına yakalanan ve fazla kiloların da etkisiyle yoğun eklem ağrısı yaşayan aile bireyleri, bu sıkıntılı süreci unutmayarak anne Servet Toksipahi'nin teşvikiyle spor yapmaya karar verdi.

Toksipahi ailesi, yaklaşık 6 ay önce Talas Sosyal Yaşam Merkezi'nde hem spor yapmaya hem de diyetisyen eşliğinde düzenli beslenmeye başladı.

Bu süreçte eğitmenlerinin düzenli programlarına uyan aile bireylerinden Tamer 25, Servet 23,5, oğulları Mert ise 20 kilo vermeyi başardı.

"Buraya geldim çok rahatladım"

AA muhabirine, emeklilik hayatında fazla kilolardan kurtulduğu için mutlu olduğunu söyleyen 60 yaşındaki Tamer Toksipahi, kilo vermeden önce yaşadığı sıkıntıları artık geride bıraktığını belirtti.

Kendilerine önce diyetisyen kontrolünde ölçüm yaptıklarını belirten Toksipahi, şöyle konuştu:

"Buraya 110 kilogramla geldim. Hocalarımız belirli bir program uyguladılar. Yiyeceğimizi, içeceğimizi diyetisyenler ayarladı. 6 ay içerisinde 24-25 kilogram civarında bir kilo kaybı oldu. Bundan sonra kas kaybı olmaması için uğraşıyoruz. 85 kiloya kadar düştüm. Eskiden 10 bin adım gidemediğim yeri şimdi koşarak çıkıp, koşarak inebiliyorum çünkü kilo yok, eklem ağrısı yok, rahatladım. Kilo vermeden önce kafamı ön taraftan kaldırmıyordum çünkü devamlı bir halsizlik vardı. Buraya geldim çok rahatladım. Zayıflayan insanlar da çok heveslendirdi."

Toksipahi, ailesi sayesinde sporla 60 yaşında sağlıklı yaşama adım attığını belirtti.

"Kilo kaybı biraz daha öz güven kazandırdı"

Makine mühendisi 27 yaşındaki Mert Toksipahi ise 102 kiloya kadar çıktığını söyledi.

Bu sürecin ilk olarak düzenli beslenmeyle geçtiğini ve eğitmenlerin uyguladığı egzersiz programlarına uyduklarını vurgulayan Toksipahi, "Yazıldığımız spor salonunda 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde 82 kiloya kadar indim. Bu kilo kaybı biraz daha öz güven kazandırdı. Benim için harika oldu. Öncesinde ailem dahi hiç kimseyle fotoğraf çekilmek istemezdim. Birbirimize olan desteğimiz bu noktada zayıflamamıza yardımcı oldu." diye konuştu.

"Ailece sağlık için kilo verdik"

Ailesini spora kendisinin teşvik ettiğini dile getiren 51 yaşındaki Servet Toksipahi ise sonuçtan memnun olduklarını söyledi.

Ailece kilo verdikleri için mutlu olduğunu vurgulayan Toksipahi, "Bir ara kilo veremem diye kendimi salmıştım. Daha sonra burayı görüp spora başladım. 6 ay önce 99,5 kilodaydım, şu an ise 76 kilo oldum. Üçümüz beraber gelip spor yapıyoruz. Çok eğlenceli geçiyor. Ailece sağlık için kilo verdik." ifadelerini kullandı.

Tesis sorumlusu Murat Hançer de 2 bin 940 üyeye ihtiyaç ve beklentilerine göre cevap verdiklerini söyledi.

Tesislere ailece gelenlerin çok fazla olduğunu dile getiren Hançer, "Bu tek taraflı bir yol değil. Hem diyetisyenlerimizin hem eğitmenlerimizin antrenman programı ve işbirliği sayesinde bu süreci güzel bir şekilde tamamladığımızı düşünüyoruz." dedi.