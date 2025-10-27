Haberler

TOKİ Yüzyılın Konut Projesi'nin Detaylarını Açıkladı

Güncelleme:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ, 500 bin sosyal konut projesine ilişkin başvuru tarihleri, fiyatlar ve kontenjan bilgilerini duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin merak edilenleri paylaştı.

TOKİ'nin NSosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yüzyılın en büyük konut projesinde detaylar... 500 bin sosyal konut projesinde, başvuru tarihleri, fiyat ve kontenjan detayları belli oldu." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, başvuru tarihleri ve kanalları, konut kontenjanları ve öncelikler ile Anadolu ve İstanbul fiyat-taksit bilgilerini içeren infografiğe de yer verildi.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
