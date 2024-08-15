TOKİ Sinop'ta 317 konutun yüzde 92'si tamamlandı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Sinop'ta inşa edilen 317 konutun yüzde 92'lik bölümü tamamlandı.

Vali Mustafa Özarslan, beraberindeki heyetle Ordu Mahallesi'nde inşa edilen TOKİ konutları inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Burada yetkililerden bilgi alan Vali Özarslan, gazetecilere, konutları kasım ayı içerisinde hak sahiplerine teslim etmeyi planladıklarını söyledi.

Konutların yüzde 92'lik kısmının tamamlandığını vurgulayan Özarslan, şöyle konuştu:

"İlimizin gelişmesi ve kalkınması açısından konut inşaatları çok önemli. TOKİ Başkanlığımız gerek il merkezinde gerekse ilçe merkezlerinde Sinop'umuzda konut yapımına devam etmekte. Bakanımız Sayın Murat Kurum beye TOKİ başkanlığımıza, kıymetli mühendislerimize, yüklenicilerimize ve işçilerimize çok teşekkür ediyorum. Hak sahiplerine hayırlı uğurlu olsun diyorum. Vatandaşlarımız güle güle otursunlar."