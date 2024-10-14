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TOKİ Peşin Ödeme İndirim Kampanyası 18 Ekim'de Sona Eriyor

TOKİ Peşin Ödeme İndirim Kampanyası 18 Ekim'de Sona Eriyor
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ'nin borçlarına ilişkin yüzde 25'lik indirim kampanyasının 18 Ekim'de sona ereceğini duyurdu. Kampanya, 2023 yılı Haziran ayı sonuna kadar konut satın alanları kapsıyor.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı borçlarına ilişkin peşin ödemede yüzde 25'lik indirim kampanyasının 18 Ekim'de sona ereceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TOKİ'nin peşin ödemede yüzde 25'lik indirim kampanyası 18 Ekim'de sona eriyor. TOKİ'den ev ve iş yeri satın alanlar, borç bakiyesinin peşin kapatılması durumunda yüzde 25 oranında indirimden faydalanabiliyor. 2023 yılı Haziran ayı sonuna kadar satın alınan konutların sahipleri, geri ödeme taksitleri en geç 2023 yılı Haziran sonu itibarıyla başlayanlar ve kalan taksit sayısı 12 aydan fazla olan vatandaşlar kampanyaya başvurabiliyor. Borcun tamamını kapatamayacak olanlar da kalan borç bakiyesinin yüzde 25 ve daha fazlasını ödemek isterlerse yine yüzde 25 indirimden faydalanabiliyor. Başvurular, satış işlemlerinin gerçekleştiği bankalara yapılıyor. Kampanyadan yararlanabilmek için geriye dönük taksit ya da emlak vergisi borcu bulunmaması gerekiyor" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İklim Değişikliği Ekonomi Finans Güncel Emlak

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