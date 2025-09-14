Haberler

TOKİ'nin sosyal konut projeleri kapsamında Ordu'daki bazı taşınmazlar kamulaştırılacak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), sosyal konut projeleri kapsamında Ordu'da bazı taşınmazlar kamulaştırılacak.

Bazı taşınmazların kamulaştırılması ile bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, TOKİ'nin ülke genelinde başlattığı 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Ordu'nun Altınordu ilçesi Karacaömer ve Öceli Mahallelerinde inşa edilecek sosyal konutların yapımı amacıyla bazı taşınmazlar TOKİ tarafından acele kamulaştırılacak.

Öte yandan, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi sınırlarında bulunan bazı alanlar kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
