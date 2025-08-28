TOKİ'nin sosyal konut projeleri kapsamında 3 ilde bazı taşınmazlar kamulaştırılacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TOKİ'nin sosyal konut projeleri kapsamında Konya, Rize ve Ordu'da bazı taşınmazlar kamulaştırılacak.

TOKİ'nin sosyal konut projeleri kapsamında Konya, Rize ve Ordu'da bazı taşınmazlar kamulaştırılacak.

Bazı taşınmazların kamulaştırılması ile bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, TOKİ'nin ülke genelinde başlattığı 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Konya'nın Kulu ilçesi Dinek Mahallesi ve Ordu'nun Çaybaşı ilçesi Çınar Mahallesi'nde inşa edilecek sosyal konutların yapımı amacıyla bazı taşınmazlar TOKİ tarafından acele kamulaştırılacak.

Rize'nin İkizdere ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan bazı taşınmazların da bölgede ihtiyaç duyulan sosyal konut projesinin gerçekleştirilmesi amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Erzurum'un Palandöken ilçesi, Solakzade Mahallesi ve Şanlıurfa'nın Eyyübiye ve Haliliye ilçeleri sınırları içerisinde bulunan bazı alanlar kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
Türkiye bu olayı konuşuyor: İşte düğün günü damadı öldüren yengenin ilk sözleri

İşte düğün günü damadı öldüren yengenin ilk sözleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıllardır konuşulan Hal Kanunu taslağı, 1 Ekim'de Meclis'e geliyor

Yıllardır konuşuluyordu! 1 Ekim itibarıyla Meclis'e geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.