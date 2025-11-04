Haberler

TOKİ'nin İlk Evim Projesi ile 500 Bin Yeni Sosyal Konut Geliyor

TOKİ'nin İlk Evim Projesi ile 500 Bin Yeni Sosyal Konut Geliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce'de TOKİ'nin İlk Evim Projesi kapsamında yapılan sosyal konutları tanıttı ve 500 bin yeni sosyal konut müjdesi verdi. Türkiye genelinde 1 milyon 740 bin sosyal konut inşa edildi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 'İlk Evim Projesi' kapsamında Düzce'de ev sahibi olanların görüntülerini paylaşarak, "Yeni 500 bin sosyal konutumuz da sizleri bekliyor" dedi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, TOKİ tarafından 250 bin sosyal konutun inşa edileceği İlk Evim Projesi kapsamında Düzce'nin Kirazlı Mahallesi'nde 349 sosyal konutun yapımını tamamlandı. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, Düzce'de proje kapsamında ev sahibi olanların görüşlerinin yer aldığı videoyu paylaşarak, "Ayşe abla, Hasan ağabey, Hiranur kardeşimiz. TOKİ ile yuva sahibi olan 1 milyon 740 bin vatandaşımızdan sadece birkaçı. Yeni 500 bin sosyal konutumuz da sizleri bekliyor" dedi.

1 MİLYON 740 BİN KONUT İNŞA EDİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye genelinde bugüne kadar TOKİ eliyle 1 milyon 740 bin sosyal konut inşa edildi. 280 bin sosyal konutun inşası devam ediyor. Yıl sonunda ise 500 bin konutluk 'Yüzyılın Konut Projesi' hayata geçirilecek. Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut seferberliği olacak proje ile 81 ilde vatandaşlar uygun fiyatlarla ev sahibi olabilme imkanı sağlanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bahçeli'nin ittifak sözlerine Cumhurbaşkanlığından ilk yorum

Bahçeli'nin ittifak çıkışına Cumhurbaşkanlığından ilk yorum
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Davutoğlu'ndan Haberler.com yayınında Tanju Özcan için 'Yezit' çıkışı

Davutoğlu'nu küplere bindiren belediye başkanı! "Yezit" çıkışı bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabe'de çekilen görüntüye tepki yağıyor

Görüntü maalesef Kabe'de kaydedildi
YÖK'ten Hakan Fidan'ın diplomasına ilişkin iddialara yanıt

Bakan Fidan iddiası ses getirdi, YÖK'ten beklenen açıklama geldi
Ya tamam, ya devam diyecek! Sergen Yalçın'ın kader maçı

Ya tamam, ya devam diyecek! İşte Sergen'in kader maçı
Müslüman aday önde! Tarihi seçime saatler kala Trump'tan tehdit

Müslüman aday önde! Tarihi seçime saatler kala Trump'tan tehdit
Kabe'de çekilen görüntüye tepki yağıyor

Görüntü maalesef Kabe'de kaydedildi
Altını olanlar dikkat: Uzman ismin öngördüğü rakam inanılmaz

Altını olanlar dikkat: Öngördüğü rakam inanılmaz
Ederson'un Beşiktaş taraftarı ile yaşadığı gerginlik kamerada

Onu daha önce böyle görmediniz! Milyonlarca izlenen görüntü
Louvre Müzesi soygununda güvenlik şifresi akıllara durgunluk verdi

Tarihi soygunda skandal detay! Şifreyi tahmin etmek bir dakika sürdü
Tedesco'dan Fener taraftarını mest eden hareket

Tedesco'dan Fener taraftarını mest eden hareket
Cezaevinde babasının ağır yaraladığı 4 yaşındaki çocuktan haber var

Cezaevinde babasının ağır yaraladığı 4 yaşındaki çocuktan haber var
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Mekanındaki fiyatları görenler şaştı kaldı
Orkun-Alvarez kapışması yeni değil! İşte derbinin kaderini değiştiren kırmızı kartın perde arkası

İşte derbinin kaderini değiştiren kırmızı kartın perde arkası
29 Ekim'de Anıtkabir'e neden gitmedi? Gerekçesini açıklayan Bahçeli iddialara ateş püskürdü

29 Ekim'de Anıtkabir'e neden gitmedi? Bahçeli gerekçesini açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.