TOKİ'nin İlk Evim Projesi ile 500 Bin Yeni Sosyal Konut Geliyor

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 'İlk Evim Projesi' kapsamında Düzce'de ev sahibi olanların görüntülerini paylaşarak, "Yeni 500 bin sosyal konutumuz da sizleri bekliyor" dedi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, TOKİ tarafından 250 bin sosyal konutun inşa edileceği İlk Evim Projesi kapsamında Düzce'nin Kirazlı Mahallesi'nde 349 sosyal konutun yapımını tamamlandı. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, Düzce'de proje kapsamında ev sahibi olanların görüşlerinin yer aldığı videoyu paylaşarak, "Ayşe abla, Hasan ağabey, Hiranur kardeşimiz. TOKİ ile yuva sahibi olan 1 milyon 740 bin vatandaşımızdan sadece birkaçı. Yeni 500 bin sosyal konutumuz da sizleri bekliyor" dedi.

1 MİLYON 740 BİN KONUT İNŞA EDİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye genelinde bugüne kadar TOKİ eliyle 1 milyon 740 bin sosyal konut inşa edildi. 280 bin sosyal konutun inşası devam ediyor. Yıl sonunda ise 500 bin konutluk 'Yüzyılın Konut Projesi' hayata geçirilecek. Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut seferberliği olacak proje ile 81 ilde vatandaşlar uygun fiyatlarla ev sahibi olabilme imkanı sağlanacak.