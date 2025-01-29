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TOKİ Konutları Dodurga'da Hak Sahipleri ile Sahiplerini Buluşturdu

TOKİ Konutları Dodurga'da Hak Sahipleri ile Sahiplerini Buluşturdu
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Dodurga beldesinde TOKİ tarafından yapılan 82 adet 2+1 ve 28 adet 3+1 daireye sahip olan hak sahipleri, ev sahibi olmaktan memnun olduklarını ifade ettiler. Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, konutların beldeye hayırlı olmasını diledi.

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılan konutların sahipleri, ev sahibi oldukları için memnun olduklarını belirtti.

Beldede yapılan 82 adet 2+1, 28 adet 3+1 dairelerin hak sahipleri, TOKİ tarafından 27 Ocak'ta yapılan kura ile belirlendi.

Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TOKİ konutlarının Dodurga'ya hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kura sonucu belirlenen hak sahiplerinden Nebahat Erdoğdu, Dodurga'nın köy statüsünden belde statüsüne geçmesinin ardından doğal gaza kavuştuklarını, şimdi de TOKİ ile ev sahibi olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Sevdiye Köse de TOKİ sayesinde ev sahibi olduklarını vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mehmet Demirci - Güncel
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