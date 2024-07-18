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TOKİ Konut Ödemelerinde Yüzde 24 Artış Oranı Belirlendi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ konut ödemelerinin TÜFE'ye göre hesaplanmasıyla artış oranlarının yüzde 24 olarak belirlendiğini açıkladı. Bu kararla birlikte taksit ödemelerinde vatandaşlara yüzde 50 oranında katkı sağlanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) konut ödemelerinin Tüketici Fiyat Endeksine (TÜFE) göre hesaplanmasıyla artış oranlarını yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirlediklerini bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TOKİ konutlarında oturan ve ödemeleri devam eden yüz binlerce vatandaşı ilgilendiren önemli bir haberinin olduğunu belirtti.

Kurum, "Biliyorsunuz, TOKİ aylık taksitlerini memur maaş artışına göre düzenliyorduk. Ama bu kez TÜFE oranını referans aldık. Artış oranını yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik. Böylece taksit ödemelerinde vatandaşımıza yüzde 50 oranında katkı sağlamış olduk. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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