TOKİ İşçileri 19 Mayıs'ı Coşkuyla Kutladı

TOKİ İşçileri 19 Mayıs'ı Coşkuyla Kutladı
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Hatay'ın Defne ilçesindeki TOKİ inşaatlarında çalışan işçiler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak bayram coşkusunu yaşadı. İş makineleriyle korna çalarak ve Türk bayrağını vinçle kaldırarak Atatürk'ü selamladılar.

HATAY'ın Defne ilçesine bağlı yapımı süren TOKİ inşaatlarında çalışan işçiler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı anlamlı bir şekilde kutladı.

Öğle saatlerinde İlçeye bağlı Güneysoğüt Mahallesi'nde kısa bir mola veren işçiler, iş makineleri ve araçlarla birlikte korna çalarak bayram coşkusunu yaşadı. Vinçle Türk bayrağını inşaat alanında bayrakları hep birlikte yukarı kaldırarak Mustafa Kemal Atatürk'ü ve 19 Mayıs ruhunu selamladı.

Haber - Kamera: HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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