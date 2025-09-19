Haberler

TOKİ İnşaatında İşçilerin Sağlam Seramikleri Balkondan Atması Tepki Çekti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde TOKİ konutlarında çalışan 2 işçi, sağlam seramikleri balkondan atarak zarar verdi. Olay sosyal medyada yayıldı ve konutları yapan firma işçilere işten çıkarma cezası verdi.

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde, TOKİ inşaatın sağlam seramikleri balkondan atan 2 işçinin işine son verildi.

Depremzedeler için yapılan TOKİ konutlarında 2 işçi, yapımı devam eden binada sağlam seramikleri kutularından çıkarak balkondan aşağı atıp kırdı. O anlara tanık olan kişi de cep telefonu kamerasıyla olayı kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Konutları yapan firma, olaya ilişkin inceleme başlattı. İncelemede firma yetkililerinin, dairenin seramiği döşendikten sonra işçilere artan sağlam seramiklerin aşağı indirilmesini söylediği, ancak işçilerin aşağıya indirmek yerine balkondan attığının tespit edildiği belirlendi. Firmanın, seramikleri balkondan atan işçiler İ.D. ve M.A.'nın işine son verdiği belirtildi.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
