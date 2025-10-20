TOKİ ile Yüzyılın Konut Projesi: 500 Bin Anahtar Dağıtılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin "İlk Evim Projesi" ile Eskişehir'de ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini paylaşarak, "Şimdi de Yüzyılın Konut Projesi ile 500 bin anahtarı daha milletimizle buluşturacağız." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, TOKİ, sosyal konut projeleri kapsamında Türkiye'nin dört bir yanındaki dar gelirli vatandaşlara yeni yaşam alanları inşa etmeye devam ediyor.

Bu kapsamda 250 bin konutluk "İlk Evim Projesi" ile Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Ihlamurkent Mahallesi'nde 4 etaptan oluşan bölgede 3 bin 109 konut, 2 cami, 2 okul ve 6 ticaret merkezinin yapımı tamamlandı.

"TOKİ ile hayallerine ulaştılar, ev sahibi oldular"

Bakanı Kurum da NSosyal hesabından, İlk Evim Projesi ile ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini paylaşarak, şunları kaydetti:

"Eskişehir'deki vatandaşlarımızın mutluluğuna bakın. TOKİ ile hayallerine ulaştılar, ev sahibi oldular, güvenli, huzurlu yuvalarına kavuştular. Şimdi de Yüzyılın Konut Projesi ile 500 bin anahtarı daha milletimizle buluşturacağız. Çok yakında."

Görüntülerde yer alan hak sahibi Şenay Karaaslan da evini ilk gördüğünde ağladığını, çok mutlu olduğunu belirtti.

Hak sahibi Dilek Sorarlı ise 6 Şubat depremlerinde TOKİ konutlarının zarar görmemesinin kendilerine güven verdiğini vurgulayarak, "Kimin emeği varsa küçükten büyüğe kadar herkese çok teşekkür ederim. Kirada oturmaktan kurtuldum. Evim de rahatça oturuyorum." ifadelerini kullandı.