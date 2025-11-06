Haberler

TOKİ'den Yüzyılın Konut Projesi Başvuruları 10 Kasım'da Başlıyor

Güncelleme:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ, 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamındaki başvuruların 10 Kasım'dan itibaren e-Devlet üzerinden alınacağını duyurdu. Başvuru sürecinde TCKN'nin son rakamına göre aşamalı sistem uygulanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında başvuruların, 10 Kasım Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden alınmaya başlanacağını bildirdi.

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, 81 ilde toplam 500 bin konutun inşa edileceği projeye başvuru sürecinde yoğunluk yaşanmaması amacıyla, önceki kampanyalarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının (TCKN) son rakamına göre aşamalı başvuru sistemi uygulanacak.

Bu kapsamda başvuruların ilk günü 10 Kasım'da, TCKN'nin son rakamı "0" olan vatandaşlar başvuru yapabilecek. 11 Kasım'da son rakamı "2", 12 Kasım'da "4", 13 Kasım'da "6", 14 Kasım'da "8" olan vatandaşların başvuruları alınacak.

Uygulama 15 Kasım itibarıyla sonlandırılacak ve 19 Aralık'a kadar tüm vatandaşlara başvurular açılacak.

Projeyle ilgili detaylara "https://evsahibiturkiye.gov.tr/" internet adresinden ulaşılabilecek.

