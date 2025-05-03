TOKİ'den KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ilişkin paylaşım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ilişkin paylaşım yaptı.

TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, külliyenin 188 bin metrekare toplam alana, 25 bin 210 metrekare KKTC Cumhurbaşkanlığı ve 20 bin 10 metrekare Cumhuriyet Meclisi hizmet binalarına sahip olduğu belirtildi.

Ayrıca, makam odaları, kabul, toplantı ve konferans salonları, kütüphane ve yemek salonlarının da yer aldığı kaydedildi.

Paylaşımda, külliyenin KKTC'nin bağımsızlığının, özgürlüğünün ve güçlü devlet olduğunun simgesi olacağı vurgulanarak, "Proje hayırlı uğurlu olsun. KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle bugün hizmete açıyoruz." ifadesi kullanıldı.