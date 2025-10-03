TOKİ'den Dolandırıcılık Uyarısı: Sahte Siteler ve İletişim Numaralarına Dikkat!

(ANKARA) - Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ), TOKİ'nin internet sitesi taklit edilen sahtekarlık ve dolandırıcılık girişimlerine ilişkin olarak yapılan açıklamada, "İdaremizin resmi internet sayfası, çağrı merkezi, onaylı kurumsal sosyal medya hesaplarımız ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar edilmemeli iş ve işlem yapılmamalıdır. Söz konusu dolandırıcılık girişiminde bulunan kişiler hakkında yasal işlemler başlatılmıştır" denildi.

TOKİ'den internet sitesi taklit edilerek yapılan sahtekarlık ve dolandırıcılık girişimlerine ilişkin açıklama yapıldı. TOKİ'nin sosyal meyda hesabından yapılan açıklamada, "Sahte internet siteleri ve iletişim numaraları aracılığı ile dolandırıcılık girişiminde olan bu kişiler; e-Devlet ve TOKİ internet sitesini taklit ederek başvuru ücreti talep etmektedir" denildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için, tıkladıkları internet sitelerinin alan adlarına dikkat etmeleri gerekmektedir. İdaremizin resmi internet sayfası (www.toki.gov.tr), çağrı merkezi (444 86 54), onaylı kurumsal sosyal medya hesaplarımız ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar edilmemeli iş ve işlem yapılmamalıdır. Söz konusu dolandırıcılık girişiminde bulunan kişiler hakkında yasal işlemler başlatılmıştır."