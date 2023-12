TOKİ Başkanı ve Azeri yetkili ' Azerbaycan Mahallesi' inşaat alanında incelemede bulundu

TOKİ Başkanı Bulut: "15 bin 500 adet kazık çakıyoruz"

Kahramanmaraş yerinde dönüşüyor, ticaret ve tarih yeniden ayağa kalkacak

KAHRAMANMARAŞ - TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve beraberindeki heyet, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası kardeş ülke Azerbaycan tarafından yapımına başlanan 'Azerbaycan Mahallesi' ve çevresindeki inşaat alanlarında incelemede bulundu.

Deprem bölgesinin yeniden inşasında önemli rol üstlenen Azerbaycan, Kahramanmaraş'ta bin konut sözü verdi. Kentte, Azerbaycan Mahallesi kurulması için çalışmalara başlandı. 320 dönümlük alan üzerine kurulacak mahallenin 100 milyon dolarlık kısmını Azerbaycan karşılıyor.

Bölgedeki çalışmaları yerinde inceleyen TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Kahramanmaraş'ta 20 bin 600 konutun yapılacağını duyurdu. Gazetecilere açıklamada bulunan Başkan Bulut, "Azerbaycan Mahallesi olacak alan ticari anlamda önem arz edecek. Bu alan aslında ilk başta ön etütler neticesinde yapılaşmaya kapalı bir alan haline getirildi ama burasının yapılaşmasının kapanması halinde Kahramanmaraş'ın ticaret ve tarihi anlamda geri duruma düşeceği durum söz konusuydu. Burada çok ayrıntılı etütler yapıldı ve devletimiz hiçbir masraftan kaçınmaksızın alınabilecek bütün tedbirleri aldı" dedi.

İnşaat alanında toplam 2 bin 300 konutun yapılacağını ifade eden Bulut, "Burada yaklaşık 2 bin 300 bağımsız bölüm olacak tabi Azerbaycan Mahallesi olması hasebiyle, Azerbaycanlı kardeşlerimizin yine o eski tarihi yaşatmak adına bir talepleri olmuştu ve bine yakın bir konutu inşa edecekler. Çalışmalar başladı ve inşallah bir yıl içerisinde tamamlayarak buradaki hak sahiplerine vermiş olacağız. Burada 700'e yakın konut ve 300'e yakın iş yeri tabi alanın tamamında ise 2 bin 300. Ancak Azerbaycan tarafının yapacağı alan 1000 ile sınırlı. TOKİ olarak da biz diğer alanlara da eş zamanlı olarak devam edeceğiz" diye konuştu.

Zemine her biri 15 metrelik toplamda 197 kilometrelik fore kazıkların çakılacağını da ifade eden Bulut, "Buranın zemin sınıfı Z.F dediğimiz sınıf yani en zayıf sınıf. Buranın güçlendirilmesi ve inşa yapılabilir en az Z.B konuma getirebilmesi gereken şey ama biz burada sınıfı daha da güçlendirmek maksadıyla yaklaşık 15 bin 500 adet kazık çakıyoruz. Her biri bunun blokların olduğu bölümlerde 15 metre ve otoparkların olduğu alanlarda bile kazık çakıyoruz. Toplam 197 kilometre kazık çakıyoruz. Devlet burada imkanlarını sonuna kadar kullanacağı için vatandaşlarımızın maliyetler konusunda endişelenmesine gerek yok önemli olan bu konutları bir an önce bitirip vatandaşlarımızı yerleştirmektir" ifadelerine yer verdi.

Azerbaycan MİDA Başkanı Sadık Sadıkov ise, "Biz şeref duyuyoruz. Gelip burada Türk kardeşlerimize yardım ediyoruz bu bizim için şereftir. Buranın güzel bir alan ve şehir olması inşasının yapılması ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından 100 milyon dolar ayrılması şerefiyle inşaata devam edeceğiz" ifadesini kullandı.