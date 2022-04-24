TOKİ Başkanı Bulut, Trabzon'da şantiyede çalışan işçilerle iftar yaptı

TRABZON (AA) - Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Trabzon'da "Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi" şantiyesinde çalışan işçilere iftar programı düzenledi.

İftar öncesi TOKİ Başkanı Ömer Bulut, şantiyede incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İftar programında konuşan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, ülkenin çıkmış olduğu medeniyet yolculuğu ve kalkınma hamlesinde TOKİ'nin emek ve hizmetlerinin olduğunu söyledi.

Ustaoğlu, TOKİ'nin yaptığı kentsel dönüşüm ve millet bahçeleri gibi projelerinin ülkenin kalkınmasında önemli olduğunu ifade ederek, "Bunlara baktığımızda hepsinin altında TOKİ'nin imzası var. Şehirlere kimlik ve ruh vermek çok önemli." dedi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora da Türkiye'nin toplu konut alanında önemli gelişmeler sağladığını dile getirerek, "Son 20 yılda Türkiye'de 3 kişiden 2'si konut sahibi olmuştur. Bunda TOKİ'nin çok önemli katkısı vardır. TOKİ adı olan ancak geçmişte varlığı çok fazla hissedilmeyen bir kurum iken bugün TOKİ her alanda liderlik örneği göstermektedir." diye konuştu.

TOKİ Başkanı Bulut, doğup, büyüdüğü Trabzon'da olmanın mutluluğunu yaşadığını vurgulayarak, katılımcıların ramazan ayını ve yaklaşmakta olan bayramını kutladı.

Ramazan ayının öneminden bahseden Bulut, "Toplumsal dayanışmanın, birlik beraberliğin en yoğun yaşandığı, sevgi bağlarının ve manevi duyguların güçlü olduğu Trabzon'a hizmet etmenin de büyük ve manevi bir huzuru vardır." ifadelerini kullandı.

Bulut, Trabzon'a hükümetin desteği ve milletvekillerinin yardımlarıyla büyük yatırımlar yapıldığını anlatarak, TOKİ olarak sosyal konuttan kentsel dönüşüme, millet bahçelerinden stadyuma, hükümet konaklarından okullara kadar Trabzon'a birçok hizmet kazandırdıklarını söyledi.

Trabzon'un yıllardır kanayan yarası olan ve aynı zamanda tarihi açıdan öneme sahip Çömlekçi Mahallesi'ni şehre yakışır bir tasarımla Trabzon'un önemli lokasyonlarından biri haline getirdiklerini vurgulayan Bulut, şunları kaydetti:

"Trabzon'da kentsel dönüşüm deyince sadece Çömlekçi akla gelmiyor. Tabakhane'den Zağnos Projesi'ne Pazar Kapı'dan Mehmet Akif Ersoy Camisi'nin etrafının düzeltilmesine kadar birçok kentsel dönüşüm projesi yapıldı. Çömlekçi'yi onlardan ayıran bir özelliği var. Çömlekçi gerçekten Trabzon'un kalbi diyebileceğimiz bir yer. Çömlekçi ilk fethedilen bir mahalle olarak kabul ediliyor. Trabzon'un tarihindeki önemi ve yeri çok büyüktür. Çömlekçi, tarih boyunca birçok bürokratın, sanatçının ve ticaret erbabının yetiştiği bir yer."

Projenin 2. etabının projesi hazırlanıyor

Bulut, Çömlekçi'yi tarihi dokusunun hissedilebileceği bir yer haline getireceklerini vurgulayarak, "34 adet yöresel mimarisi olan tescilli konutları ve yapıları ile burayı Trabzon'a yakışır bir yaşam merkezine dönüştüreceğiz. 2. etabın projeleri de tamamlanmak üzere. İhalesini en kısa sürede yapıyoruz. Trabzon güçlendikçe Karadeniz, Karadeniz güçlendikçe de Türkiye güçlenecek, memleketimiz kalkınacaktır." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da Trabzon ve 18 ilçenin tamamında TOKİ başkanlığınca yatırımların ve hizmetlerin bir bir yükseldiğini aktararak, bölgede son 2-3 yılda katedilen mesafenin takdire şayan olduğunu söyledi.

TOKİ'nin Trabzon'da yapımını tamamladığı projeleri de sıralayan Zorluoğlu, Uzungöl ve Ayder'in de TOKİ'nin çalışmalarıyla yakın zamanda çok başka bir görünüme kavuşturacağını dile getirerek, "Bunlardan en önemli olanlardan birisi de Trabzon'umuzun sanayi siteleridir. İnşallah sizlerin destekleriyle sanayi sitelerimizi de çok daha uygun alana önümüzdeki günlerde, aylarda, yıllarda taşımayı başaracağız. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve katılımcılar günün anısına şantiye işçileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.