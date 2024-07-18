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TOKİ Aylık Taksitlerinde Yüzde 24 Artış

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ aylık taksitlerinin artış oranını yüzde 24 olarak belirlediklerini açıkladı.

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ aylık taksitlerinin artış oranını yüzde 24 olarak belirlediklerini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) konutlarında oturan ve ödemeleri devam edenlerin aylık taksitlerini TÜFE oranını referans alarak düzenlediklerini, artış oranını yüzde 24 olarak belirlediklerini açıkladı. Kurum, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"TOKİ konutlarında oturan ve ödemeleri devam eden yüz binlerce vatandaşımızı ilgilendiren önemli bir haberimiz var. Biliyorsunuz, TOKİ aylık taksitlerini memur maaş artışına göre düzenliyorduk. Ama bu kez TÜFE oranını referans aldık. Artış oranını yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik. Böylece taksit ödemelerinde vatandaşımıza yüzde 50 oranında katkı sağlamış olduk."

Kaynak: ANKA / Güncel

Murat Kurum Ekonomi Güncel Haberler

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