TOKİ Arsa Dolandırıcısı Yakalandı

Eskişehir'de, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) arsa çekilişine katılan vatandaşları "tapu verme" vaadiyle 430 bin lira dolandıran şüpheli, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yakalandı.

Eskişehir'de kendisini TOKİ'de görevli olarak tanıtan S.O, arsa çekilişinde arsa almaya hak kazanan 43 vatandaştan "tapu verme" vaadiyle 10'ar bin lira alıp Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne yönlendirdi. Müdürlüğe giden vatandaşlar, dolandırıldıklarını anlayınca polise ihbarda bulundu.

Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdiği operasyonla S.O'yu, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yakaladı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.