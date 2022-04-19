TOKİ Akıncılar'da 276 konut inşa edecek

AKINCILAR, SİVAS (AA) - Sivas'ın Akıncılar ilçesine, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından 276 konut ve 3 dükkanlı ticaret merkezi yapılacak.

Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Şen, yaptığı açıklamada, ilçede konut ihtiyacının giderilmesi için yaptıkları çalışmaların meyvesini vermeye başladığını söyledi.

TOKİ'nin ilçede yapacağı 276 konutun ihalesinin 26 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini belirten Şen, "İlçemiz için çok önem arz eden bir projeydi. Her zaman olduğu gibi yine güzel bir hizmeti ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, Sivas Milletvekillerimiz Sayın İsmet Yılmaz'a, Mehmet Habib Soluk'a ve Semiha Ekinci'ye ilçem adına şükranlarımı sunarım. İlçemize hayırlı uğurlu olsun." dedi.