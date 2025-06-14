TOKİ, 15 İlde 5 Bin 899 Sosyal Konutun Anahtarını Teslim Etti

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ, mayıs ayında tamamlanan 5 bin 899 sosyal konutu hak sahiplerine teslim etti. Proje, dar ve orta gelir grubundaki vatandaşlara yeni yaşam alanları sunmayı amaçlıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), geçen ay 15 farklı ilde inşaatı tamamlanan 5 bin 899 konutun anahtarlarını hak sahiplerine teslim etti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, TOKİ, sosyal konut projeleriyle dar ve orta gelir grubundaki vatandaşlara Türkiye'nin dört bir yanında yeni yaşam alanları kurmaya devam ediyor.

Bu kapsamda mayıs ayında 15 şehirde 5 bin 899 sosyal konutun inşası tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.

Teslimatlar, Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Aydın, Bilecik, Çankırı, Diyarbakır, Gaziantep, Isparta, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Sivas ve Şanlıurfa'da gerçekleştirildi.

Projeyle, hem kırsal hem de kentsel bölgelerdeki konut ihtiyacının karşılanması hedeflendi.

Konutlar, yatay mimari anlayışıyla mahalle kültürünü yaşatacak şekilde tasarlandı.

Yapılarda radye temel ve tünel kalıp sistemi kullanılarak depreme dayanıklılık ön planda tutuldu.

Projelerde çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, spor alanları, dinlenme alanları ve geniş peyzaj düzenlemeleriyle sosyal yaşam alanlarına da yer verildi.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
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