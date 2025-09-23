Haberler

Tokayev ve Zelenskiy, ABD'de Bir Araya Geldi
Güncelleme:
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, BM 80. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu ABD'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü. Görüşmede ekonomik ve insani işbirliği ile Rusya-Ukrayna Savaşı gündeme geldi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, BM 80. Genel Kurulu'na katılmak için ABD'nin New York kentinde bulunan Tokayev, burada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi.

Tokayev ve Zelenskiy, görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve insani alanlardaki işbirliği konularını ele aldı.

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin görüşlerini iletti.

Tokayev de konuyla ilgili görüşlerini paylaşarak savaşı durdurmak için diplomatik çalışmaların devam ettirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Böylece Tokayev ve Zelenskiy, 2019'dan bu yana ilk kez bir araya gelmiş oldu.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel
