Haberler

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Putin'le Ukrayna konusunu görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefon görüşmesi gerçekleştirerek Ukrayna krizine yönelik durum değerlendirmesi yaptı. İki lider, ikili ilişkilerin güçlenmesi ve stratejik ortaklık konularında da görüş alışverişinde bulundu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna meselesini ele aldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev ile Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bu yılın Kazakistan-Rusya ilişkileri açısından dolu ve verimli geçtiği vurgulandı. Tokayev ve Putin, özellikle iki ülke arasında kapsamlı stratejik ortaklık ve ittifakın tesis edilmesinin, ikili ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Ayrıca tarafların, Ukrayna konusundaki gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yürütülen müzakere sürecinde kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladığını ve bu konuda kalıcı çözüme ulaşmayı amaçlayan siyasi ve diplomatik çabaların sürdürülmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Tokayev, ayrıca Rusya Devlet Başkanı konutuna yönelik saldırı girişimini kınayarak, bu tür eylemlerin sürecin ilerlemesine ve krize siyasi bir çözüm bulmayı engellediğini söyledi.

???????Görüşme sonunda liderler, karşılıklı olarak yeni yıl tebriklerinde bulundu.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel
Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi tamamlandı

Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi tamamlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan bazı sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusu! İşte o kullanıcılar

Gazetecisinden sanatçısına! Tam 18 kişi hakkında suç duyurusu
Aybeniz Top cinayetinde karar: Sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Son sözü "pişmanım" oldu ama müebbetten kurtulamadı
Nkunku'nun Fenerbahçe'ye gitmesi halinde Milan'ın hedefi Mauro Icardi

Fenerbahçe Nkunku'yu transfer ederse olan Galatasaray'a olacak
Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! Erkek arkadaşı gözaltına alındı

Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! En yakını gözaltına alındı
Galatasaray'dan bazı sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusu! İşte o kullanıcılar

Gazetecisinden sanatçısına! Tam 18 kişi hakkında suç duyurusu
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Kıyamet filmi gibi! Binlercesi her akşam aynı saatte geliyor

Kıyamet filmi gibi! Binlercesi her akşam aynı saatte geliyor