Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Putin'le Ukrayna konusunu görüştü

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna meselesini ele aldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev ile Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bu yılın Kazakistan-Rusya ilişkileri açısından dolu ve verimli geçtiği vurgulandı. Tokayev ve Putin, özellikle iki ülke arasında kapsamlı stratejik ortaklık ve ittifakın tesis edilmesinin, ikili ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Ayrıca tarafların, Ukrayna konusundaki gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yürütülen müzakere sürecinde kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladığını ve bu konuda kalıcı çözüme ulaşmayı amaçlayan siyasi ve diplomatik çabaların sürdürülmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Tokayev, ayrıca Rusya Devlet Başkanı konutuna yönelik saldırı girişimini kınayarak, bu tür eylemlerin sürecin ilerlemesine ve krize siyasi bir çözüm bulmayı engellediğini söyledi.

Görüşme sonunda liderler, karşılıklı olarak yeni yıl tebriklerinde bulundu.