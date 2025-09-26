Haberler

Tokayev ve Putin, Kazak-Rus İlişkilerini Görüşmek Üzere Telefonda Bir Araya Geldi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefon görüşmesinde Kazak-Rus ilişkilerini ele alarak enerji, sanayi ve ulaştırma alanlarındaki işbirliğini güçlendirme yollarını değerlendirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre liderler görüşmede, Kazak-Rus ilişkilerinin mevcut durumunu ele aldı.

İki ülke arasındaki işbirliğinin stratejik ortaklık ruhuyla geliştiğinin kaydedildiği görüşmede, enerji, sanayi ve ulaştırma alanlarında anlaşmaların güçlendirilmesi değerlendirildi.

Görüşmede, özellikle Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in Rusya'ya yapacağı resmi ziyaretin hazırlıklarına dikkat çekildi.

Tokayev ve Putin, bunun yanı sıra bölgesel ve uluslararası gündemdeki konulara ilişkin görüşlerini paylaştı.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel
