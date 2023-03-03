Tokayev ve Mirziyoyev arasında gayriresmi görüşme gerçekleştirildi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, gayriresmi görüşme yaptı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, gayriresmi görüşme yaptı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev ve Mirzyiyoyev, Kazakistan'ın Özbekistan sınırına yakın kenti Çimkent'te bir araya geldi.

Gayriresmi görüşmede, liderler, karşılıklı güven, dostluk ve iyi komşuluk çerçevesindeki güncel durumu ve iki ülke arasındaki mevcut müttefik ilişkileri güçlendirme yollarını ayrıntılı olarak ele aldı.

Tokayev'in Aralık 2022'de Taşkent'e gerçekleştirdiği resmi ziyareti kapsamında varılan anlaşmaların faaliyete geçirilmesini görüşen taraflar, özellikle karşılıklı ticareti artırma, yatırım çekme, sanayi, enerji, tarım, ulaştırma ve lojistik sektörlerinde işbirliğini geliştirme olasılıklarını masaya yatırdı.

Bunun yanı sıra Tokayev ve Mirziyoyev, güncel bölgesel konular hakkında da görüş alışverişinde bulundu.