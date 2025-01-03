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Tokayev: Uçak Kazası Soruşturmasında Brezilya'ya Gönderim Doğru Karar

Tokayev: Uçak Kazası Soruşturmasında Brezilya'ya Gönderim Doğru Karar
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağının düşme olayıyla ilgili kara kutuların Brezilya'ya gönderilmesine yönelik aldığı kararın doğruluğunu vurguladı. Uçak kazasında 38 kişi hayatını kaybetmişti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Aktau kenti yakınlarında düşürülen Azerbaycan Havayollarına (AZAL) ait yolcu uçağının 2 kara kutusunun Brezilya'ya gönderilmesine ilişkin, "Soruşturmanın objektifliğini ve tarafsızlığını sağlamak için tek doğru kararın bu olduğuna eminim." ifadelerini kullandı.

Tokayev, Kazakistan'ın "Ana Tili" gazetesine "Amaç ekonomiyi ve egemenliği güçlendirmek" temasıyla röportaj verdi.

Ülkesinde, Azerbaycan Havayollarına ait yolcu uçağının düşmesi sonucu 6'sı Kazakistan vatandaşı olmak üzere 38 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin ağır yaralandığını hatırlatan Tokayev, şunları kaydetti:

"Böyle durumlarda her saniye çok önemli. Kurtarma ekiplerimiz, doktorlarımız ve polisimiz hızlı ve uyumlu bir şekilde hareket ederek profesyonellik ve sivil sorumluluk gösterdi. Uçağın düştüğü bölge yakınında bulunan Mangistau Bölgesel Elektrik Şebekesi Şirketi işçileri ise hemen mağdurların yardımına koştu. Vatandaşlarımızın bu özverisi sayesinde mümkün olduğu kadar çok hayat kurtarıldı."

Tokayev, kurtarma çalışmalarına katılan herkese tekrar teşekkür ettiğini belirterek, "Kazak halkının uçak kazasında gösterdiği dayanışmayı, vatandaşlarımızın toplu halde kan bağışlamaya koşması kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.

Uçak kazasının araştırılması için Kazakistan hükümeti nezdinde bir komisyon kurulduğunu ve Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatının da aralarında olduğu 17 uluslararası uzmanın çağırıldığını aktaran Tokayev, "Hükümet komisyonu, uçuş kayıt cihazlarını (kara kutularını) çözülmesi için uçağın üretildiği Brezilya'ya gönderme kararı verdi. Soruşturmanın objektifliğini ve tarafsızlığını sağlayacak tek doğru kararın bu olduğuna eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan uçağının Kazakistan'da düşmesi

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü.

AZAL, uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcudan oluşan 67 kişinin bulunduğunu açıklamıştı.

Kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtulduğu bildirilmişti.

AA'ya konuşan Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel
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