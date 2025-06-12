Tokayev, TÜRKPA Üyesi Ülke Meclis Başkanlarıyla Bir Araya Geldi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 14'üncü Genel Kurulu dolayısıyla Astana'da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da aralarında olduğu TÜRKPA üyesi ülkelerin meclis başkanlarıyla bir araya geldi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tokayev, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da başkent Astana'da bulunan TÜRKPA üyesi ve gözlemci ülkelerin meclis başkanlarını kabul etti.

Tokayev, görüşmede TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova, Kırgızistan Meclisi Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu, Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi.

Görüşmede Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Yerlan Koşanov ile TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er de hazır bulundu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, yaptığı konuşmada, TÜRKPA'nın çok önemli bir siyasi yapı olduğuna dikkati çekerek, "Kazakistan, bu örgütü tam olarak destekliyor." dedi.

"Kazakistan, Türk halkları arasındaki kapsamlı işbirliğinin daha da geliştirilmesini önemsiyor"

Tokayev, TÜRKPA'nın ortak çabaları sayesinde Türk dayanışmasının her yıl daha da güçlendiğini belirterek, "Kazakistan, Türk halkları arasındaki kapsamlı işbirliğinin daha da geliştirilmesini önemsiyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tokayev, TÜRKPA'nın 14. Genel Kurul Toplantısı'nın "Türk Devri: Parlamenter Diplomasinin Rolü" temasıyla gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Kazakistan, kardeş ülkeler arasındaki parlamentolar arası ilişkilere ve halk diplomasisine özel önem vermektedir. Türk Devletleri Parlamenter Asamblesinin yetkili bir uluslararası örgüt ve işbirliğimizi derinleştirmeye olanak tanıyan eşsiz bir yapı olduğunu söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Kazakistan'ın Türk Devletleri Teşkilatının kurucu ülkelerinden biri olduğunu hatırlatan Tokayev, "Bu yapının ülkelerimizin ekonomik, kültürel ve insani kalkınmasında özel bir etkiye sahip olduğuna inanıyoruz." dedi.

Tokayev, Kazakistan'ın geçen yılki TDT Dönem Başkanlığının "Türk Devri" sloganıyla gerçekleştirildiğini ve bu çerçevede 100'e yakın etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını anlatarak, "Bu kapsamda ortak Türk alfabesinin kabul edilmesi ise tarihi bir olay olarak değerlendirilebilir." ifadesini kullandı.

Türk Yatırım Fonu'nun etkili faaliyet gösterdiğini kaydeden Tokayev, bu gibi önemli adımların Türk entegrasyonunu güçlendirdiğini söyledi.

Tokayev, TDT Devlet Başkanları Zirvesi'nde alınan kararları takdir ettiklerini ve bu bağlamda TDT'nin gelecek devlet başkanları gayriresmi zirvesinin Türkistan'da yapılmasını önerdiğini dile getirdi. ???????

Kazakistan'da hayata geçirilen siyasi, sosyal ve ekonomik reformlar konusunda bilgi veren Tokayev, "Ülkemizin 2024 yılı gayrisafi yurt içi hasılası 290 milyar dolara ulaştı, kişi başına düşen milli gelir ise 14 bin dolar oldu." dedi.