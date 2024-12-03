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Tokayev Su Güvenliğini Güçlendirmek İçin İşbirliğine Hazır

Tokayev Su Güvenliğini Güçlendirmek İçin İşbirliğine Hazır
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Riyad'da düzenlenen Tek Su Zirvesi'nde su güvenliğinin önemine dikkat çekerek, kolektif çabalara katkıda bulunmaya hazır olduklarını açıkladı. Tokayev, suyun ekonomik ilerleme ve çevre koruma için temel olduğunu vurguladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, denize çıkışı olmayan bir kara ülkesi olarak su güvenliğini güçlendirmeye yönelik kolektif çabalara katkıda bulunmaya hazır olduklarını söyledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tokayev, Kazakistan, Fransa, Suudi Arabistan ve Dünya Bankasının Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlediği One Water Summit'in (Tek Su Zirvesi) açılışında konuştu.

Tokayev, su güvenliğinin, sürdürülebilir kalkınmanın, ekonomik ilerlemenin ve çevreyi korumanın temeli olduğunu belirterek, "Dünyada 2 milyardan fazla insan hala kaliteli içme suyuna erişemiyor ve 4 milyardan fazlası ciddi su kıtlığıyla karşı karşıya." dedi.

Ülkesinin içme suyuna erişimi sağlayan küresel girişimlere bağlı kalacağını dile getiren Tokayev, "Geniş topraklara sahip ve denize kıyısı olmayan Kazakistan, suyun gerçek değerini çok iyi anlıyor." diye konuştu.

Tokayev, dünyada yaklaşık 2 milyar insana içme suyu sağlayan nehir ve gölleri besleyen buzulların küresel su döngüsünde hayati rol oynadığına dikkati çekerek, buzulları korumak için küresel çapta bir "ortaklık" kurmayı önerdi.

Su kıtlığının gıda, enerji güvenliği ve endüstriyel büyümeyi de tehdit ettiğini belirten Tokayev, "Suyun sınırları yoktur. Dolayısıyla ülkelerin bu konuda diyaloğu genişletmesi, uluslararası ortaklıklar geliştirmesi ve su projelerini uygulamak için kaynakları bir araya getirmesi kritik önem taşıyor." dedi.

Tokayev, su güvenliğinin "tek su" ilkesi ve çok taraflı diyaloğun geliştirilmesiyle sağlanabileceğini ve bu bağlamda Kazakistan'ın küresel su yönetimini güçlendirmeye yönelik kolektif çabalara katkıda bulunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Zirvede, Tokayev'in yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga ve Küresel Su Ekonomisi Komisyonu Eş Başkanı Johan Rockström de konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel
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