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Tokayev ile Zelenskiy telefonda görüştü

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Tokayev ile Zelenskiy telefonda görüştü

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy telefon görüşmesi yaptı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy telefon görüşmesi yaptı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev, Ukrayna tarafının inisiyatifiyle yapılan görüşmede Zelenskiy ile iki ülke arasındaki beşeri ilişkileri ele aldı.

Tokayev, görüşmede, Kazakistan'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki silahlı ihtilafın Birleşmiş Milletler Şartı ve genel kabul görmüş uluslararası hukuk temelinde diplomatik çözümüne ilişkin tutumunu bir kez daha teyit etti.

Kaynak: AA / Güncel

Volodimir Zelenskiy Kazakistan Ukrayna Güncel Haberler

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