Tokayev, BMGK Reformunun Zorunluluğunu Vurguladı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) reforma ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Böyle bir reformun karmaşıklığını çok iyi anlıyoruz ancak başka yolu yok." dedi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tokayev, Çin'in Tiencin şehrinde düzenlenen "Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Plus" formatında düzenlenen zirvede konuştu.

Tokayev, geçen yıl Astana'da başlatılan "ŞİÖ Plus" formatının birçok devletin örgüte olan ilgisini artırdığını ve bugünün acil sorunları hakkında üretken bir görüş alışverişinin yapıldığı bir yer haline geldiğini söyledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, mevcut zor koşullarda ŞİÖ'nün yapıcı, olumlu bir gündem üzerine odaklanması, çatışma durumlarını çözmeyi amaçlayan stratejik hedefler ile barışın savunulmasında geniş çaplı bir diyalog geliştirmesi ve devletlerin sürdürülebilir kalkınmasını sağlaması gerektiğinin altını çizdi.

Dünyada hiçbir ülkenin çağdaş zorluklarla tek başına baş edemeyeceğini belirten Tokayev, "Günümüzün karmaşık jeopolitik gerçekleri karşısında, Birleşmiş Milletleri (BM) evrensel ve bağımsız bir örgüt olarak desteklemeliyiz." dedi.

Tokayev, aynı zamanda BM'nin özellikle Güvenlik Konseyi'nin reform edilmesine acil ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, "Böyle bir reformun karmaşıklığını çok iyi anlıyoruz ancak başka yolu yok. Mevcut kuşağın liderleri bu görevi yerine getirmeyi reddetmesi durumunda devletlerin BM'ye olan güveni nihai ve geri dönülmez bir şekilde sarsılabilir." dedi.