Tokayev: Birleşmiş Milletler Reformu Stratejik Zorunluluktur

Tokayev, ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na hitap etti.

BM'nin 80 yıl boyunca kolektif güvenliği güçlendirmek, nükleer silahların yayılmasını önlemek, barışı korumak, ilerlemeyi sağlamak, yoksulluğu azaltmak, sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek ve insan haklarını korumak gibi ortak çabalara öncülük ettiğini anlatan Tokayev, "Bu nedenle, Birleşmiş Milletler bugün hala dünya genelinde milyonlarca insan için bir umut sembolü olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Tokayev, bugün dünyadaki değişimlerin ise iyiye doğru gitmediğini söyleyerek, "Bu bağlamda, Birleşmiş Milletlerin kapsamlı bir reforma tabi tutulması stratejik zorunluluktur ve üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken bir konu değildir." diye konuştu.

BM'yi yenilemenin merkezinde Güvenlik Konseyi reformunun yer alması gerektiğine dikkati çeken Tokayev, "Asya, Afrika ve Latin Amerika'dan büyük devletlerin dönüşümlü olarak BMGK'de temsil edilmesi gerekiyor. Ayrıca Kazakistan, BMGK'de sorumlu orta güçlerin önemli ölçüde güçlendirilmesi gerektiğine inanmaktadır." dedi.

Tokayev, 2024'te küresel askeri harcamaların 2,7 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaştığını ve şiddetin insanlığa maliyetinin ise yaklaşık 20 trilyon dolar olduğunu dile getirerek, "Nükleer güçler arasında üst düzey diyaloğun yeniden başlatılmasını ve nükleer silahların tehdidini önemli ölçüde azaltmayı amaçlayan çok taraflı eylemlerin yoğunlaştırılmasını savunuyoruz." ifadesini kullandı.

Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan'ın sivillere ciddi zarar vermeye, küresel güveni sarsmaya ve uluslararası güvenliği zayıflatmaya devam eden Ukrayna krizinden endişe duyduğunu aktararak, krizin çözümüne yönelik diplomatik çabaların sürdürülmesinin yanı sıra her iki ülkenin de siyasi esneklik göstermesi gerektiğini söyledi.

Gazze konusuna da dikkati çeken Tokayev, şunları kaydetti:

"Gazze'deki insani kriz göz ardı edilmeyecek kadar korkunç boyutlara ulaştı. Kazakistan, uluslararası insancıl hukuka sıkı sıkıya bağlı kalarak tüm sivillerin korunmasını ve insani yardımlara engelsiz erişim sağlanmasını talep ediyor. BM'nin merkezde olduğu iki devletli çözüme desteğimizi yeniliyoruz."

Tokayev, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Bu, uzun süredir devam eden çatışmaların bile diplomasi ve sağduyuyla çözülebileceğini gösterdi." diye konuştu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, ayrıca Hazar Denizi'nin çekilmesine ilişkin endişelerini dile getirerek, bu alanda bölgesel ve uluslararası ortakları Hazar'ın su kaynaklarının korunması için acil önlemler almaya çağırdı.