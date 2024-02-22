Tokatlı sporcu Mahmut Arda Şen Türkiye ikincisi oldu

Tokatlı sporcu Mahmut Arda Şen, Mersin'de düzenlenen şampiyonada çekiç atmada Türkiye ikinciliği elde etti.

Mahmut Arda Şen, 20-21 Şubat tarihlerinde Mersin'de gerçekleştirilen Seyfi Alanya Atmalar Kupası Kulüplerarası Atmalar Ligi Yarışmaları ve Para Atletizm Atmalar Şampiyonası'nda çekiç atma kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Mahmut Arda'nın üç Türkiye şampiyonluğu ve bir Türkiye ikinciliği de bulunuyordu.

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