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Tokat'ın Niksar ilçesinde şehit aileleri için Çanakkale ve İstanbul turu düzenlendi

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Niksar Kaymakamlığı tarafından düzenlenen organizasyonda, şehit aileleri Hükümet Konağı önünde düzenlenen törenin ardından 3 günlük Çanakkale ve İstanbul illerini kapsayan gezi için hareket etti. Kaymakam Ekrem Çeçen, şehit ailesi yakınları ve gazileri uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, gezinin güvenli ve keyifli geçmesini temenni etti.

Tokat'ın Niksar ilçesinde şehit aileleri için Çanakkale ve İstanbul turu düzenlendi.

Niksar Kaymakamlığı tarafından düzenlenen organizasyonda, şehit aileleri Hükümet Konağı önünde düzenlenen törenin ardından 3 günlük Çanakkale ve İstanbul illerini kapsayan gezi için hareket etti.

Kaymakam Ekrem Çeçen, burada yaptığı konuşmada, şehit ailesi yakınları ve gazileri Çanakkale ve İstanbul gezisine uğurladıklarını belirterek, "Davetimize icabet ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Yapacağınız gezinin öncelikle kazasız, belasız, sağlıkla ve güzel şekilde geçmesini temenni ediyorum. Yolunuz açık olsun." dedi.

Uğurlama törenine Belediye Başkanı Semih Tepebaşı ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale İstanbul Hükümet Niksar Politika Güncel Haberler

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