Tokat Zile'deki Beyazıt Camisi ve Şeyh Ethem Türbesi'nde Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Tokat'ın Zile ilçesindeki Beyazıt Camisi ve Şeyh Ethem Türbesi'nde, restorasyon çalışması yürütüyor.

Zile Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Necmettin Eryılmaz, AA muhabirine, caminin ve türbenin tarihi yapılar olduğunu ve inanç turizmi açısından önem taşıdığını söyledi.

Türbenin içinde güzel süslemeler bulunduğunu, duvarlarındaki eserlerin Zileli hattat Emin tarafından yapıldığını anlatan Eryılmaz, "Usta duvarlara, Kabe ve cennetin 7 katını nakşetmiş. Hat sanatını kök boya ile işlemiş." bilgisini verdi.

Türbede bulunan Sakal-ı Şerif'in 1945'te güvenlik gerekçesiyle Anadolu Medeniyetler Müzesi'ne götürüldüğünü anlatan Eryılmaz, "Restorasyon çalışmaları 4 aydır sürüyor. Bu yılın ortalarında tamamlanması planlanıyor. Çok ziyaretçisi olan bir türbe. Özellikle ramazan ayında vatandaşlarımız teravi namazını kılarlar. İnanç turizmi açısından Tokat ve bölgenin önemli destinasyonlarından biridir." diye konuştu.