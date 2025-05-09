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Tokat ve Sivas'ta Çalıntı Araç Operasyonu: 8 Tutuklama

Tokat ve Sivas'ta Çalıntı Araç Operasyonu: 8 Tutuklama
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Tokat ve Sivas'ta, çalıntı ve hacizli araçları 'change' yöntemiyle satan 13 kişiden 8'i tutuklandı. Operasyonda 30 araç ve yedek parçalar ele geçirildi.

Tokat ve Sivas'ta, çalıntı, hacizli ve hakkında yakalama kararı bulunan araçları "change" yöntemiyle başka kişilere sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, farklı marka ve modellerdeki yanmış, yakalamalı, hacizli ve ağır hasarlı araçların, motor ve şasi numaraları ile orijinal özelliklerini değiştirerek "change" yapıp satan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Tokat ve Sivas'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, A.Y., S.Y., A.C., A.A., M.K., Ö.S., E.B., Y.A., S.E., O.M.S., U.K.U., B.K. ve M.M.B'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.M.S., Y.A., S.E., S.Y., U.K.U., A.Y., M.K. ve A.C. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda, yaklaşık 30 araç ile araçlara ait yedek parçalar ele geçirildi.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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