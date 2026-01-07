Haberler

Tokat Valisi Köklü, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Tokat Valisi Köklü, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Tokat Valisi Abdullah Köklü, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve seçim yaptı. Oylama 31 Ocak'a kadar devam edecek.

Tokat Valisi Abdullah Köklü, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Köklü, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de beslenme sorunu yaşayan Yezen'in sağlık durumu kötüleşiyor" başlıklı fotoğrafını seçen Köklü, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği", "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" karesini tercih etti.

Köklü, "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde de Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğrafını oyladı.

Fotoğrafları çekenleri tebrik eden Köklü, "Her fotoğrafın arkasında büyük emek var. Emeği geçen tüm Anadolu Ajansı ailesine teşekkür ediyorum. Uzun yıllardır Anadolu Ajansının düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasını takip ediyorum." dedi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
