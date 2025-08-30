Tokat Valisi Köklü'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Tokat Valisi Abdullah Köklü, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Köklü, mesajında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet aşkının, azim ve kararlılığının en büyük simgelerinden biri olduğunu belirtti.

30 Ağustos Zaferi'nin 103. yıl dönümünü milletçe büyük bir gurur, heyecan ve coşkuyla kutladıklarını aktaran Köklü, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan İstiklal Mücadelesi, milletimizin inancı, azmi ve sarsılmaz kararlılığı sayesinde, tüm imkansızlıklara rağmen kazanılmıştır. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, yalnızca askeri bir zafer değil, Türk milletinin varoluş iradesinin, bağımsızlık tutkusunun ve özgürlüğe olan sarsılmaz inancının tüm dünyaya ilanı olmuştur. Bu büyük zafer, milletimizin birlik ve beraberlik içinde neleri başarabileceğinin en güçlü göstergesidir. Aziz milletimiz, 'Ya istiklal ya ölüm' şiarıyla verdiği kurtuluş mücadelesi sonunda bağımsızlığını kazanmış, esareti kabul etmeyeceğini, Türk bayrağının gönderden indirilemeyeceğini bütün dünyaya ispat etmiştir. 30 Ağustos, aynı zamanda Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, milletimizin yeniden dirilişinin ve yükselişinin sembolüdür. Bugün bizlere düşen en önemli görev, şehitlerimizin kanıyla, gazilerimizin fedakarlığıyla kurulan bu kutlu vatanı daha ileriye taşımak, Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak ve Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmaktır. Milletçe el ele vererek, birlik ve beraberlik ruhunu koruyarak, ülkemizin geleceğini güçlendirmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle, 30 Ağustos Zaferi'nin 103. yıl dönümünde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, aziz milletimizin ve kıymetli Tokatlı hemşehrilerimin Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."