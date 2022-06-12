Tokat Valisi Hatipoğlu su taşkını yaşanan köyü ziyaret etti - Haberler

Tokat Valisi Hatipoğlu su taşkını yaşanan köyü ziyaret etti
AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Zile ilçesinde su taşkını yaşanan Ayvalı köyünde incelemelerde bulundu.
Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Zile ilçesinde su taşkını yaşanan Ayvalı köyünde incelemelerde bulundu.
Vali Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, dün akşam saatlerinde Zile ve köylerinde sağanağın etkili olduğunu söyledi.
Ayvalı köyünde su taşkını yaşandığını belirten Hatipoğlu, "Ekiplerimiz köye gelerek çalışmalarına başladılar. Köyümüzde sağanak sonrası kanalda tıkanma nedeniyle su taşkını oldu. Arazide ve köy içinde su taşkınları yaşandı. Gerekli tedbirleri aldık. Köyümüze gelerek yaşananları gördük ve vatandaşlarımızla görüştük." dedi.
AA / Ekber Türkoğlu - Güncel