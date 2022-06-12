Tokat Valisi Hatipoğlu su taşkını yaşanan köyü ziyaret etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tokat Valisi Hatipoğlu su taşkını yaşanan köyü ziyaret etti

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Tokat Valisi Hatipoğlu su taşkını yaşanan köyü ziyaret etti

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Zile ilçesinde su taşkını yaşanan Ayvalı köyünde incelemelerde bulundu.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Zile ilçesinde su taşkını yaşanan Ayvalı köyünde incelemelerde bulundu.

Vali Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, dün akşam saatlerinde Zile ve köylerinde sağanağın etkili olduğunu söyledi.

Ayvalı köyünde su taşkını yaşandığını belirten Hatipoğlu, "Ekiplerimiz köye gelerek çalışmalarına başladılar. Köyümüzde sağanak sonrası kanalda tıkanma nedeniyle su taşkını oldu. Arazide ve köy içinde su taşkınları yaşandı. Gerekli tedbirleri aldık. Köyümüze gelerek yaşananları gördük ve vatandaşlarımızla görüştük." dedi.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Tokat su Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title