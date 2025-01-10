Tokat Valisi Abdullah Köklü, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Tokat Valisi Abdullah Köklü, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Köklü, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Köklü, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Halk, bayrak, özgürlük" isimli fotoğrafını seçerken, "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'nın "O bakış" adlı fotoğrafını oyladı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde, suyun altında" adlı fotoğrafını beğenen Köklü, "Spor" kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın "Şükür" adlı fotoğrafını seçti.

Vali Köklü, "Günlük Hayat" kategorisindeyse Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece" adlı fotoğrafına oy verdi.

Köklü, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu, seçim yapmakta zorlandığını dile getirerek, AA'ya ve çalışanlarına teşekkür etti.