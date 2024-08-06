Tokat Valisi Abdullah Köklü, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti

Tokat Valisi Abdullah Köklü, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Yılmaz, Köklü'ye üniversitenin yeni akademik dönemi faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Görüşmenin ardından Yılmaz ve Köklü, Genç Ofis, Diyanet Ofisi, TOGÜSEM, Aile Sağlığı Merkezi, kampüste faaliyet gösteren anaokulu, kamp alanı, Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi seraları ve inşaatı devam eden Mehmet Emin Saraç Camii inşaatında incelemelerde bulundu.

İncelemelerde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, Genel Sekreter Prof. Dr. Muhittin Demiray, Rektör Danışmanları Doç. Dr. Yusuf Temur ve Doç. Dr. Şahin Sözen, Genel Sekreter Yardımcıları Talip Keskin ve Murat Saldırıcıer de hazır bulundu.

Rektör Yılmaz, Vali Abdullah Köklü'ye nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.